В Калуге расписание общественного транспорта поменяют 20 апреля

Утром 15 апреля городская управа Калуги сообщила об изменениях в работе общественного транспорта. По будням предлагалось оставить автобусы и троллейбусы только на три утренних часа и три вечерних часа, а на выходных и вовсе отменить транспорт.

После публикации этой информации на администрацию тут же обрушился вал жалоб от калужан. Графики работы многих, в том числе и медиков, не вписывались в эти временные рамки. Горуправа целый день не комментировала ситуацию. Лишь вечером 15 апреля на страницах врио городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА в соцсетях появились разъяснения.

Изменения в работу транспорта внесут только с понедельника, 20 апреля. До этого транспорт будет ходить в обычном режиме.

- В соответствии с поручением Владислава Шапши в ближайшее время мы скорректируем режим движения общественного транспорта в Калуге, - сообщил Денисов. - Вынуждены принимать решения с учетом эпидемиологической ситуации. Для нас важно обеспечить проезд до места работы и домой тех горожан, чья деятельность необходима в период самоизоляции. В первую очередь медиков. Мы синхронизируем график движения общественного транспорта с предприятиями и организациями, чтобы обеспечить безопасную перевозку калужан. Новая транспортная схема начнет действовать со следующей недели. Работодатели должны обеспечить своих работников справками. Остальных я прошу строго соблюдать режим самоизоляции.

Когда именно будет представлено новое расписание общественного транспорта, в горуправе пока не уточняют.

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