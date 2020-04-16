Коронавирус в Калужской области: появились новые данные на 16 апреля

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Калужской области выросло со 102 до 122. Такие данные KP40 предоставили 16 апреля в пресс-службе правительства региона.
Восемь пациентов уже выписались, один мужчина скончался в Калуге. Ещё 113 человек сейчас проходят лечение.
На карантине в инфекционной больнице находятся 90 человек, 30 – в обсервации. Под наблюдением дома остается 1521 калужанин. Снято наблюдение с 2912 наших земляков.
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