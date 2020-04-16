Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших

На утро 16 апреля в Калужской области подтвердили коронавирус у 122 человек. Восемь из них выписались из больницы, один скончался. Ещё 113 продолжают лечиться.
Правительство Калужской области опубликовало данные по районам, жители которых сейчас болеют коронавирусом:
Тем временем
В Калуге расписание общественного транспорта поменяют 20 апреля. Изначально городская управа собиралась отменить большую часть автобусов и троллейбусов уже сегодня, но потом чиновники поменяли решение после критики в соцсетях. Подробности.
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