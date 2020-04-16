Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших

На утро 16 апреля в Калужской области подтвердили коронавирус у 122 человек. Восемь из них выписались из больницы, один скончался. Ещё 113 продолжают лечиться.

Правительство Калужской области опубликовало данные по районам, жители которых сейчас болеют коронавирусом:

Калуга – 39 (+5 к предыдущему дню),

Обнинск – 21 (+6),

Боровский – 16 (+1),

Людиновский – 7 (+1),

Малоярославецкий – 6 (+2),

Жуковский – 5 (+1),

Бабынинский 4,

Думиничский – 4,

Тарусский – 4 (+1),

Козельский – 3 (-1),

Кировский – 2 (+2)

Ульяновский – 1,

Сухиничский – 1.

Медынский – 0 (-1).

Тем временем

В Калуге расписание общественного транспорта поменяют 20 апреля. Изначально городская управа собиралась отменить большую часть автобусов и троллейбусов уже сегодня, но потом чиновники поменяли решение после критики в соцсетях. Подробности.

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