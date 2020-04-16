Коронавирус в Калуге, последние данные на 16 апреля: трёх человек выписали из больницы

На данный момент в Калужской области подтверждены 102 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такие данные KP40 предоставили в пресс-службе правительства региона.

Вечером 15 апреля из больницы выписались три человека, переболевших коронавирусом. Это жители Калуги, Козельска и Медыни. В общей сложности вылечились уже восемь жителей Калужской области, один мужчина скончался. Ещё 93 человека сейчас проходят лечение.

На карантине в инфекционной больнице находятся 69 человек, 26 – в обсервации. Под наблюдением дома остается 1521 калужанин. Снято наблюдение с 2912 наших земляков.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.