Коронавирус в Калуге, новые данные на 15 апреля: первая смерть и резкий рост количества заболевших

Утром в среду, 15 апреля, правительство Калужской области предоставило KP40 новые данные по коронавирусной инфекции COVID-19 в нашем регионе.

Накануне вечером, напомним, стало известно, что количество заболевших коронавирусом в Калужской области выросло с 49 до 74. А за ночь число подтвержденных случаев опять резко выросло - с 74 до 102. При этом стало известно о первой смерти. Пять человек вылечились.

На карантине в инфекционной больнице на Грабцевском шоссе в Калуге находится уже 69 человек. В обсервации - ещё 26.

Количество человек на домашнем карантине за сутки не изменилось - 1504. Это люди, которые вернулись их других стран и не имеют признаков заболевания. За весь период эпидемии коронавируса снято наблюдение с 2912 человек.

Тем временем

В Калуге перестанет работать общественный транспорт. Стали известны подробности.

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