В Калуге умер второй пациент с коронавирусом

В Калужской областной инфекционной больнице в пятницу, 17 апреля, скончался 75-летний мужчина с коронавирусом. Об этом сообщил врио губернатора Владислав ШАПША.

- К сожалению, наш регион во второй раз столкнулся с тем, что коронавирус представляет смертельную угрозу, - написал он в соцсетях. - В инфекционной больнице в Калуге скончался 75-летний мужчина, житель Калуги. Его заболевание протекало быстротечно. Он поступил в инфекционную больницу в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. У мужчины был ряд хронических заболеваний. В течение суток врачи боролись за его жизнь, но не смогли его спасти. Мои соболезнования родным и близким! Уважаемые калужане, чтобы прервать эту страшную статистику надо оставаться дома. Берегите себя и своих близких!

Напомним, 15 апреля в Калуге скончался 59-летний житель Подмосковья, у которого ранее диагнистировали коронавирус.

Тем временем

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