В Калужской области продлили запрет на торговлю и общепит до 26 апреля

Как мы уже рассказывали, из-за эпидемии коронавируса в Калужской области до 12 апреля нельзя было работать большей части магазинов и общепиту. Позже этот запрет продлили до 19 апреля. А в пятницу, 17 апреля, врио губернатора Владислав ШАПША подписал новое постановление правительства, согласно которому общепит и большая часть магазинов не могут работать до 26 апреля. Исключение составляют аптеки, продуктовые, детские магазины и работа на доставку. Также разрешено работать строительным и автомагазинам, но без открытия торговых залов.

Кроме того, новым постановлением правительства Калужской области запрещается оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей.

Ранее, напомним, в Калуге юрлица и индивидуальные предприниматели получили право возобновить работу в 31 отрасли.

Запрет на работу салонов красоты, кинотеатров, фитнес-центров действует до особого распоряжения правительства.

Публикуем полный текст постановления правительства Калужской области №318 от 17.04.2020:

Тем временем:

Стало известно, жители каких районов Калужской области продолжают лечиться от коронавируса. Всего на данный момент известно о 141 пациенте. Подробности.

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