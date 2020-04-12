Запрет на торговлю и общепит в Калуге продлили до 19 апреля

Как мы уже рассказывали, из-за эпидемии коронавируса в Калужской области до 12 апреля нельзя было работать большей части магазинов и общепита. Теперь этот запрет продлён до 19 апреля. Соответствующее постановление правительства №288 от 10 апреля подписал врио губернатора Владислав ШАПША. Исключение составляют аптеки, продуктовые, детские магазины и работа на доставку.

При этом разрешено возобновить работу некоторым строительным и автомагазинам. Подробнее в этой новости.

Ранее, напомним, в Калуге юрлица и индивидуальные предприниматели получили право возобновить работу в 31 отрасли.

А запрет на работу салонов красоты, кинотеатров, фитнес-центров действует до особого распоряжение правительства.

Публикуем полный текст постановления правительства Калужской области №288 от 10.04.2020:

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