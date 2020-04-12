Отмена нерабочей недели в Калуге: автосервисы и автомагазины разрешили открыть

С 11 апреля 2020 года в Калужской области разрешено возобновить работу индивидуальным предпринимателям и юрлицам в некоторых сферах. Соответствующее постановление правительства региона подписал врио губернатора Владислав ШАПША.

Запрет на деятельность из-за эпидемии коронавируса COVID-19 теперь не распространяется:

на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу строительных и отделочных материалов, инструментов, санитарно-технического оборудования без открытия торговых залов,

на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу автомобильных деталей, узлов и принадлежностей, а также смазочных материалов и охлаждающих жидкостей для автотранспортных средств,

на организации, индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

Ранее, напомним, в Калуге юрлица и индивидуальные предприниматели получили право возобновить работу в 31 отрасли. А общепиту и остальной торговле теперь нельзя открываться до 19 апреля.

Запрет на работу салонов красоты, кинотеатров, фитнес-центров действует до особого распоряжение правительства.

Публикуем полный текст постановления правительства Калужской области №288 от 10.04.2020:

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.