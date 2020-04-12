Отмена нерабочей недели в Калуге: автосервисы и автомагазины разрешили открыть

С 11 апреля 2020 года в Калужской области разрешено возобновить работу индивидуальным предпринимателям и юрлицам в некоторых сферах. Соответствующее постановление правительства региона подписал врио губернатора Владислав ШАПША.
Запрет на деятельность из-за эпидемии коронавируса COVID-19 теперь не распространяется:
Ранее, напомним, в Калуге юрлица и индивидуальные предприниматели получили право возобновить работу в 31 отрасли. А общепиту и остальной торговле теперь нельзя открываться до 19 апреля.
Запрет на работу салонов красоты, кинотеатров, фитнес-центров действует до особого распоряжение правительства.
Публикуем полный текст постановления правительства Калужской области №288 от 10.04.2020:
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!