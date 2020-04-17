Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 17 апреля

Как мы уже рассказывали, 17 апреля в Калужской области опять резко выросло количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией - со 122 до 151. Девять из них выписались из больницы, один скончался. Ещё 141 продолжает лечиться (вчера на лечение было 113 человек).

Правительство Калужской области опубликовало данные по районам, жители которых сейчас болеют коронавирусом:

Калуга – 54 (+15 к предыдущему дню),

Обнинск – 23 (+2),

Боровский – 18 (+2),

Козельский – 8 (+5),

Людиновский – 7,

Жуковский – 6 (+1),

Малоярославецкий – 6,

Бабынинский 6 (+2),

Тарусский – 4,

Кировский – 4 (+2)

Думиничский – 3 (-1),

Ульяновский – 1,

Сухиничский – 1.

Тем временем

В Калужской области продлили запрет на торговлю и общепит до 26 апреля. Публикуем полный текст нового постановения правительства. Подробности.

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