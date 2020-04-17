Коронавирус в Калуге: опубликованы новые данные на 17 апреля

Утром в пятницу, 17 апреля, опубликованы новые данные по ситуации с коронавирусной инфекцией в Калужской области. Количество подтвержденных случаев выросло со 122 до 151, сообщает правительство региона. Из них девять человек уже выписались из больницы, один скончался. Лечится 141 человек.

Под наблюдением дома остается 1521 калужанин. Снято наблюдение с 2912 наших земляков. Эти данные за сутки не поменялись.

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