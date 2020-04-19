За ночь число смертей от коронавируса в Калужской области выросло вдвое

Согласно утренней сводке, в регионе от COVID-19 скончались ещё два человека.

Речь о 79-летнее жительнице Людиновского района и 50-летней жительницы Боровского района. У обеих был ряд хронических заболеваний, увеличивающих риск летального исхода, таких, как сахарный диабет и пиелонефрит. При этом, по официальной информации, жительница Боровского района какое-то время занималась самолечением и затянула с обращением к врачам, вызвав скорую лишь когда заболевание перешло в тяжёлую форму.

При этом общее число заболевших за ночь увеличилось на сорок человек и теперь их уже 228, на лечении находятся 215 жителей области. К сожалению, выздоровевших по-прежнему всего девять.