В Калужской области за сутки три человека умерли от коронавируса

Как мы уже рассказывали, количество подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в Калужской области 21 апреля выросло с 258 до 330. При этом за сутки умерли три человека, сообщил врио губернатора Владислав ШАПША. Общее число жертв эпидемии достигло восьми.
По-прежнему известно о девяти вылечившихся. Больше всего случаев зафиксировано в Калуге, Обнинске и Боровском районе.
UPD. Стали известны подробности о трёх новых жертвах коронавируса в Калужской области.
UPD2. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 21 апреля. Количество выявленных случаев достигло 330, умерли уже восемь человек. Подробности.
Тем временем
В Калуге отделение больницы скорой помощи закрыли на карантин. Там нашли пациентку с коронавирусом. Подробности.
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