В Калуге отделение больницы скорой помощи закрыли на карантин

В понедельник, 20 апреля, в социальных сетях появилась информация о закрытии на карантин одного из отделений Калужской областной клинической больницы скорой медицинской помощи. По словам пользователя, у одного из пациентов был выявлен коронавирус.

Мы обратились за комментариями в лечебное учреждение. Там подтвердили эту информацию. Коронавирусная инфекция была диагностирована у пациентки урологического отделения 17 апреля.

- Незамедлительно женщину спецтранспортом перевели в Калужскую инфекционную больницу, - прокомментировал KP40 главный врач БСМП Калуги Алан ЦКАЕВ. – Сразу же провели усиленные дезинфекционные и противоэпидемические мероприятия. Отделение закрыто на приём новых пациентов. Все пациенты и медицинские сотрудники отделения обследованы.

Ранее, напомним, сообщалось о карантине в больнице №4 в Калуге, а также в больницах Обнинска и Малоярославца.

Тем временем

В Калужской области семь пациентов с коронавирусом попали в реанимацию. Двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Подробности.

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