Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 21 апреля

В Калужской области зафиксировано 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее количество подтверждённых случаев 21 апреля достигло 330. За сутки умерли три человека. С начала эпидемии скончались уже восемь жителей Калужской области.

Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области. Эпидемия затронула на данный момент 21 район, но единственный пациент из Медыни уже выздоровел:

Калуга – 97 (+23 к предыдущему дню),

Боровский район – 69 (+37)

Обнинск – 46 (+4),

Малоярославецкий район – 21 (+1)

Людиновский район – 16,

Бабынинский район – 11,

Козельский район – 9,

Тарусский район – 9 (+2),

Думиничский район – 8,

Жуковский район – 7,

Кировский район – 6,

Перемышльский район – 4 (+1),

Ферзиковский район – 3,

Барятинский район – 1,

Износковский район – 1,

Мещовский район – 1 (+1),

Сухиничский район – 1,

Ульяновский район – 1,

Хвастовичский район – 1,

Юхновский район – 1.

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