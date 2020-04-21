Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 21 апреля

В Калужской области зафиксировано 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее количество подтверждённых случаев 21 апреля достигло 330. За сутки умерли три человека. С начала эпидемии скончались уже восемь жителей Калужской области.
Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области. Эпидемия затронула на данный момент 21 район, но единственный пациент из Медыни уже выздоровел:
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