Коронавирус в Калужской области: опубликованы новые данные на 21 апреля

Количество подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в Калужской области выросло с 258 до 330. Такие данные утром во вторник, 21 апреля, на своих страницах в соцсетях опубликовало правительство региона. По-прежнему известно о девяти вылечившихся. Умерли ещё три человека. Продолжают лечение от инфекции 313 человек.

Больше всего случаев зафиксировано в Калуге, Обнинске и Боровском районе.

UPD. Стали известны подробности о трёх новых жертвах коронавируса в Калужской области.

Тем временем

Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 21 апреля. Количество выявленных случаев достигло 330, умерли уже восемь человек. Подробности.

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