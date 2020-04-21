В Калужской области семь пациентов с коронавирусом попали в реанимацию

В областной инфекционной больнице на Грабцевском шоссе в Калуге находится 131 пациент. У 92 выявлена коронавирусная инфекция, у 67 из них развилась пневмония. Такие данные вечером в понедельник на заседании рабочей группы регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщила и.о. министра здравоохранения Калужской области Наталья ОГОРОДНИКОВА.
В реанимации находятся семь человек, на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) – два человека, уточняет пресс-служба правительства.
В отделении обсервации в Людиново – 51 человек, в том числе 19 детей. Под домашним наблюдением – 1441 человек, сняты с наблюдения 2901.
Отмечается, что в областной инфекционной больнице готов к использованию 61 аппарат ИВЛ. С федеральным Минромторгом договорились о выделении нашему региону 31 аппарата ИВЛ вместо ранее запланированных 11. В мае поступят 30 из них, один – в июне.
С 27 апреля на базе КГУ им. К.Э. Циолковского начнется обучение более 150 медицинских работников – врачей, фельдшеров и младшего медперсонала. Учебная программа рассчитана на 36 часов.
Обсуждался вопрос об открытии в регионе еще одного обсерватора. В настоящее время для его размещения рассматриваются несколько объектов в Боровском районе.
Напомним, на данный момент известно о 258 случаях заражения коронавирусом в нашей области. Умерли пять человек.
Тем временем
В Калужской области предложили ввести обязательный масочный режим. Главный санитарный врач Калужской области посетовала, что калужане упорно нарушают режим самоизоляции. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!