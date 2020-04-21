В Калужской области семь пациентов с коронавирусом попали в реанимацию

В областной инфекционной больнице на Грабцевском шоссе в Калуге находится 131 пациент. У 92 выявлена коронавирусная инфекция, у 67 из них развилась пневмония. Такие данные вечером в понедельник на заседании рабочей группы регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщила и.о. министра здравоохранения Калужской области Наталья ОГОРОДНИКОВА.

В реанимации находятся семь человек, на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) – два человека, уточняет пресс-служба правительства.

В отделении обсервации в Людиново – 51 человек, в том числе 19 детей. Под домашним наблюдением – 1441 человек, сняты с наблюдения 2901.

Отмечается, что в областной инфекционной больнице готов к использованию 61 аппарат ИВЛ. С федеральным Минромторгом договорились о выделении нашему региону 31 аппарата ИВЛ вместо ранее запланированных 11. В мае поступят 30 из них, один – в июне.

С 27 апреля на базе КГУ им. К.Э. Циолковского начнется обучение более 150 медицинских работников – врачей, фельдшеров и младшего медперсонала. Учебная программа рассчитана на 36 часов.

Обсуждался вопрос об открытии в регионе еще одного обсерватора. В настоящее время для его размещения рассматриваются несколько объектов в Боровском районе.

Напомним, на данный момент известно о 258 случаях заражения коронавирусом в нашей области. Умерли пять человек.

Тем временем

В Калужской области предложили ввести обязательный масочный режим. Главный санитарный врач Калужской области посетовала, что калужане упорно нарушают режим самоизоляции. Подробности.

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