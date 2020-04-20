В Калужской области предложили ввести обязательный масочный режим

В понедельник, 20 апреля, главный санитарный врач Калужской области Светлана РОЖКОВА на заседании правительства посетовала, что калужане упорно нарушают режим самоизоляции.

- Наблюдается достаточно большое количество людей и в магазинах, и на улицах, - сказала Рожкова. - В связи с этим я бы предложила ввести обязательный масочный режим на территории области. Несмотря даже на те территории, в которых сейчас нет заболеваемости.

Врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША предложил подробнее обсудить этот вопрос на заседании регионального штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

- Что вы имеете в виду, и какие категории должны перейти на этот режим? - спросил он. - Потребовать от жителей, чтобы все ходили в масках, будет достаточно сложно, учитывая, что в аптеках дефицит масок. Надо предъявлять требования, которые мы можем обеспечить. А вот что касается тех, кто работает в магазинах, на предприятиях – в местах скопления людей, то этот режим обязательно должен быть соблюдён. Эти требования предъявлены. Надо жёстче контролировать работодателям.

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