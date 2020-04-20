В Калужской области коронавирус обнаружили у младенца

Как мы сообщали, в понедельник, 20 апреля, стало известно о смерти пятого пациента с коронавирусом в инфекционной больнице в Калуге.

- В равной степени болеют мужчины и женщины, основной социальный статус – рабочие и служащие. Основное количество заболевших – это люди от 30 до 60 лет, - рассказала на заседании правительства главный санитарный врач Калужской области Светлана РОЖКОВА.

По её словам, среди заболевших есть ребёнок до года и несколько детей от года до шести лет.

- Выявлено 25 семейных очагов с 66 пострадавшими, среди них 13 детей до 18 лет, - сказала Рожкова.

Также она сообщила, что установлено 12 случаев завоза инфекции из Московской области.

- Несмотря на рост заболеваемости с 9 апреля, приходится констатировать, что он управляемый. Все случаи заболевания, контакты установлены, выявлены, обследованы и изолированы, - заверила Рожкова.

Тем временем

Стали известны подробности о пятом человеке, который умер от коронавируса в Калужской области. Женщина жила в Балабаново. Подробнее.

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