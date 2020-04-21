Коронавирус в Калужской области: показываем на графиках, как растёт количество заболевших

Как мы уже рассказывали, в Калужской области зафиксировано 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее количество подтверждённых случаев 21 апреля достигло 330.

За сутки умерли три человека. С начала эпидемии скончались уже восемь жителей Калужской области.

Эпидемия затронула на данный момент 21 район нашей области. Нет случаев коронавируса только Дзержинском, Жиздринском, Куйбышевском, Мосальском и Спас-Деменском районах. В Медынском был один заболевший, но он уже вылечился.

Публикуем графики, на которых отражается рост числа заболевших коронавирусом в Калужской области, прирост в каждый из дней, а также суммарное количество вылечившихся и умерших.

Количество подтвержденных случаев в Калужской области и новые заражения за день.

Суммарное количество выздоровевших и умерших от коронавируса в Калужской области.

Тем временем

Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 21 апреля. Наибольший прирост в Калуге и на севере региона. Подробности.

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