В Калужской области 22 апреля выросло количество заболевших коронавирусом

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Калужской области выросло с 330 до 372. Такие данные утром в среду, 22 апреля, опубликовало правительство региона.
Больше всего заболевших в Калуге, Боровском районе и Обнинске.
Сегодня стало известно о выздоровлении ещё одного жителя Калуги. Всего выписавшихся 10. Восемь человек умерли.
Напомним, большая часть заболевших в Калужской области не имеет никаких симптомов, поэтому люди остаются на домашнем карантине.
UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 22 апреля.
Общее количество заболевших в Калужской области.
Новые случаи за каждый день.
Тем временем
В Калуге ещё две больницы готовят для приёма больных коронавирусом. Стало известно, сколько коек и аппаратов ИВЛ есть в нашем регионе. Подробности.
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