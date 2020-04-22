В Калуге медики спасли тяжёлого больного с коронавирусом

На утро 22 апреля в Калужской области выявлено 372 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Больных впервые нашли ещё в двух районах – Дзержинском и Мосальском. Больше всего случаев в Калуге, Боровском районе и Обнинске. При этом стало известно о выписке десятого пациента, переболевшего коронавирусом.

- Сегодня еще один житель Калуги выписан, - сообщил на своих страницах в соцсетях врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША. - Течение болезни было крайне тяжелым, некоторое время он находился в реанимации, однако, благодаря усилиям наших медиков, сегодня он здоров! Еще раз благодарю всех медицинских работников, которые в сложнейших условиях борются за наше здоровье.

Ранее, напомним, сообщалось, что в Калужской области от коронавируса умерли восемь человек.

Тем временем

Как меняется количество больных коронавирусом в Калужской области по дням. Мы подготовили инфографику. Подробности.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.