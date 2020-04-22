Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 22 апреля

В Калужской области зафиксировано 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее количество подтверждённых случаев 22 апреля достигло 372. За сутки выздоровел ещё один человек.

Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области. Эпидемия затронула на данный момент 23 района, но единственный пациент из Медыни уже выздоровел:

Калуга – 115 (+18 к предыдущему дню),

Боровский район – 76 (+7)

Обнинск – 46,

Малоярославецкий район – 22 (+1)

Людиновский район – 16,

Бабынинский район – 15 (+4)

Жуковский район – 9 (+2),

Козельский район – 9,

Тарусский район – 9,

Думиничский район – 8,

Кировский район – 8 (+2),

Ферзиковский район – 5 (+2),

Перемышльский район – 4,

Барятинский район – 3 (+2),

Износковский район – 2 (+1),

Дзержинский район – 1 (+1)

Мещовский район – 1,

Мосальский – 1 (+1),

Сухиничский район – 1,

Ульяновский район – 1,

Хвастовичский район – 1,

Юхновский район – 1.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.