Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 22 апреля

В Калужской области зафиксировано 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее количество подтверждённых случаев 22 апреля достигло 372. За сутки выздоровел ещё один человек.
Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области. Эпидемия затронула на данный момент 23 района, но единственный пациент из Медыни уже выздоровел:
- Калуга – 115 (+18 к предыдущему дню),
- Боровский район – 76 (+7)
- Обнинск – 46,
- Малоярославецкий район – 22 (+1)
- Людиновский район – 16,
- Бабынинский район – 15 (+4)
- Жуковский район – 9 (+2),
- Козельский район – 9,
- Тарусский район – 9,
- Думиничский район – 8,
- Кировский район – 8 (+2),
- Ферзиковский район – 5 (+2),
- Перемышльский район – 4,
- Барятинский район – 3 (+2),
- Износковский район – 2 (+1),
- Дзержинский район – 1 (+1)
- Мещовский район – 1,
- Мосальский – 1 (+1),
- Сухиничский район – 1,
- Ульяновский район – 1,
- Хвастовичский район – 1,
- Юхновский район – 1.
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