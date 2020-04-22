Коронавирус в Калужской области: как по дням меняется количество заболевших

Как мы уже рассказывали, за последние сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией в Калужской области выросло на 12,7% - с 330 до 372.

Лидерами по количеству пациентов остаются Калуга, Боровский район и Обнинск. Впервые заболевание выявлено в Дзержинском и Мосальском районах.

Всего за период эпидемии в нашей области восемь человек с коронавирусом умерли, десять выздоровели.

Мы подготовили графики, на которых видно, как изменяется количество коронавирусных больных в Калужской области, сколько случаев выявляется каждый день, в каких районах сосредоточены зараженные.

Общее количество заболевших в Калужской области.

Новые случаи за каждый день.

Распределение заболевших по районам.

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