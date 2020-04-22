208 человек с коронавирусом в Калужской области лечатся дома

Как мы уже рассказывали, на 21 апреля в Калужской области подтверждено 330 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Восемь человек скончались, девять выздоровели.

313 человек продолжают лечиться от заболевания. При этом у 208 из них нет никаких симптомов, поэтому они находятся на домашнем карантине, рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Калужской области. Всего на данный момент под наблюдением врачей дома остаются 1460 жителей нашего региона. Снято наблюдение с 2932 человек.

В стационарах больниц, соответственно, лежат 105 калужан.

Тем временем

Стало известно, как заразилась коронавирусом умершая в Калужской области женщина. Её муж также находится в тяжёлом состоянии. Подробности.

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