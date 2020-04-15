Пункт санобработки развернули рядом с больницей «Сосновая Роща» в Калуге

В среду, 15 апреля, на территории больницы «Сосновая Роща» было установлено несколько больших шатров синего цвета. Наши читатели предположили, что идёт разворачивание полевого госпиталя.

Однако, как нам стало известно, это не так. Наш источник сообщил, что на территории больницы разместится пункт санитарной и специальной обработки. Он предназначен для медицинского персонала лечебного учреждения, который будет проходить дезинфекцию по возвращении домой с работы.

Пункт санобработки появился по инициативе Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Калужской области и регионального министерства здравоохранения.

Как мы рассказывали, больница «Сосновая Роща» на время эпидемии CoVID-2019 была перепрофилирована. Для пациентов с коронавирусом там подготовлено 266 коек.