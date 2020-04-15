$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

Пункт санобработки развернули рядом с больницей «Сосновая Роща» в Калуге

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 15.04.2020 17:17 3 1504
Пункт санобработки развернули рядом с больницей «Сосновая Роща» в Калуге

В среду, 15 апреля, на территории больницы «Сосновая Роща» было установлено несколько больших шатров синего цвета. Наши читатели предположили, что идёт разворачивание полевого госпиталя. 

Однако, как нам стало известно, это не так. Наш источник сообщил, что на территории больницы разместится пункт санитарной и специальной обработки. Он предназначен для медицинского персонала лечебного учреждения,  который будет проходить дезинфекцию по возвращении домой с работы.

Пункт санобработки появился по инициативе Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Калужской области и регионального министерства здравоохранения.  

Как мы рассказывали, больница «Сосновая Роща» на время эпидемии CoVID-2019 была перепрофилирована. Для пациентов с коронавирусом там подготовлено 266 коек.

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 15.04.2020 17:17 3 1504
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Новые возможности интернет-банка «ГЭБ Онлайн»
Вчера 16:30
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
МегаФон открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсам
Что смотрят те, кто остался дома — новый рейтинг от видеосервиса Wink
Число акционеров ВТБ достигло 200 тысяч лиц
ВТБ готовится продолжить обслуживание карт с истекшим сроком действия
ВШМ СПбГУ проведет для абитуриентов дни открытых дверей в онлайн-формате
Малый и средний бизнес стал одним из наиболее пост...
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А вы пойдете освящать пищу или участвовать в молитвах в храме на Пасху-2020? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как выбрать кеды и не совершить ошибку
Оборудование для магазина: что необходимо купить?
Строительство домов под ключ – особенности

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru