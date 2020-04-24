В Калужской области 626 человек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Как мы уже рассказывали, с 1 апреля в российский КоАП введена новая статья 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». По ней составляют протоколы на тех, кто без веской причины находится на улице в период действия режима самоизоляции. К тем, кто находится на домашнем карантине по предписанию санитарных врачей и выходит из дома, применяют другую статью – 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

В Калужской области на данный момент на нарушителей составлено 626 протоколов, рассказал вечером 23 апреля на заседании оперативного штаба в Калуге начальник регионального управления МВД Александр ДЕДОВ.

Напомним, статья 20.6.1 предусматривает для граждан предупреждение либо штраф от 1000 до 30 000 рублей. Статья 6.3 – штраф от 15 000 до 40 000 рублей.

UPD. Опубликованы новые данные по коронавирусу в Калужской области на 24 апреля. Почти 500 заражённых!

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