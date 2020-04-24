Опубликованы новые данные по коронавирусу в Калужской области на 24 апреля

Утром в пятницу, 24 апреля, правительство Калужской области опубликовало новые данные по заболевшим коронавирусом в нашем регионе. За сутки количество подтверждённых случаев выросло с 437 до 498.

По-прежнему вылечились 14 человек, умерли восемь. По данным федерального оперативного штаба, Калужская область входит в двадцатку регионов с наибольшим количеством выявленных случаев заражения коронавирусом. При этом выше нас соседние Москва, Московская, Тульская и Брянская области. По количеству смертей Калужская область находится в первой десятке.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 24 апреля.

Как меняется количество заболевших:

Тем временем

В Калуге больных с пневмонией отказались принять в двух больницах. О возмутительной истории рассказал глава региона. Подробности.

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