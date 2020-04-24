Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 24 апреля

В Калужской области за последние сутки подтвержден 61 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее количество заболевших к 24 апреля достигло 498.

Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области. Эпидемия затронула на данный момент 24 района. При этом единственный пациент из Медыни уже выздоровел:

Калуга – 139 (+17 к предыдущему дню),

Боровский район – 87 (+4)

Обнинск – 70 (+9),

Малоярославецкий район – 51 (+8)

Людиновский район – 22 (+3),

Бабынинский район – 20 (+4)

Думиничский район – 11 (+3),

Кировский район – 10 (+1),

Козельский район – 10 (+1),

Тарусский район – 10 (+1),

Жуковский район – 9,

Дзержинский район – 6 (+5),

Перемышльский район – 6 (+2),

Ферзиковский район – 6,

Барятинский район – 3,

Мещовский район – 3,

Мосальский – 3,

Сухиничский район – 3 (+2),

Износковский район – 2,

Хвастовичский район – 2 (+1),

Спас-Деменский – 1,

Ульяновский район – 1,

Юхновский район – 1.

Тем временем

В Калужской области 626 человек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. Нарушителей наказывают по двум статьям. Подробности.

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