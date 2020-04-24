Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 24 апреля

В Калужской области за последние сутки подтвержден 61 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее количество заболевших к 24 апреля достигло 498.
Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области. Эпидемия затронула на данный момент 24 района. При этом единственный пациент из Медыни уже выздоровел:
Тем временем
В Калужской области 626 человек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. Нарушителей наказывают по двум статьям. Подробности.
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