В Калуге больных с пневмонией отказались принять в двух больницах

Вечером в четверг, 23 апреля, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША на своих страницах в соцсетях рассказал о проблеме, с которой к нему обратилась жительница Калуги.

По словам главы региона, больных пневмонией перенаправляли из одного медицинского учреждения в другое и отказывались принимать в стационар.

- У моих родителей сегодня у обоих подтвердили пневмонию по рентгену! – приводит он слова обратившейся с проблемой калужанки. - До этого нас лечил 10 дней участковый врач, утверждал, что у них ОРВИ, и скорая приезжала и тоже это утверждала! Сегодня дали направление на рентген – пневмония подтвердилась у обоих. Тест на COVID-19 так и не сделали. Дали направление в стационар в 4 больницу. Мы приехали – отказали в госпитализации. Сказали, закрыты на карантин. Позвонили в скорую, сказали едьте в инфекционку в Грабцево. Приехали – отказали в приеме, приезжайте по скорой. Вызвала скорую – ждём. Мы живём на Северном, мои родители – пенсионеры, группа риска, целый день ездили по городу. Слава Богу, есть своя машина. Из больницы в больницу с температурой и кашлем, чтобы их приняли на госпитализацию с направлением и подтверждённой пневмонией. Сейчас мы дома ждём скорую.

- Да, в создавшейся эпидемиологической обстановке сложившаяся система и порядок оказания медицинской помощи нарушена, но это не оправдание! – написал Шапша. - Поручил Константину Горобцову и Наталье Огородниковой разобраться, и в данном конкретном случае, и в целом с системой маршрутизации пациентов. Министерство здравоохранения области обязано оперативно реагировать на поступающие сигналы, чтобы медицинская помощь оказывалась своевременно и качественно.

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