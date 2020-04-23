Новых заболевших коронавирусом нашли в Калуге, Боровском и Людиновском районах

К вечеру четверга, 23 апреля, количество заболевших коронавирусом в Калужской области достигло 444. В течение дня подтверждены ещё семь случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.
Увеличилось количество пациентов в Калуге, Боровском и Людиновском районах.
По-прежнему вылечились 14 человек, умерли восемь. Статистику за полные сутки опубликуют утром в пятницу, 24 апреля.
Тем временем
Калужский психолог рассказала, с какими трудностями мы можем столкнуться во время самоизоляции. И как реагировать на всё во время кризиса. Подробности.
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