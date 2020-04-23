За сутки количество заболевших коронавирусом в Калужской области выросло до 437

За сутки количество заболевших коронавирусом COVID-19 в Калужской области выросло с 372 до 437. Такие данные утром в четверг, 23 апреля, опубликовал на своих страницах в соцсетях врио губернатора Владислав ШАПША.

Увеличилось количество пациентов в Калуге, Обнинске, Боровском, Малоярославецком, Бабынинском, Ферзиковском районах. Впервые случай заражения выявлен в Спас-Деменском районе. На данный момент известно о восьми умерших и 14 выздоровевших.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 23 апреля.

Тем временем

Калугу зажимают с разных сторон: пропускную систему вводят ещё два соседних региона. Для каждого выхода необходимо получать разрешение. Подробности.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.