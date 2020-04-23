Калугу зажимают с разных сторон: пропускную систему вводят ещё два соседних региона

В ближайшее время система цифровых пропусков для выхода на улицу в период режима самоизоляции заработает ещё в 21 регионе России. В том числе в соседних с нами Тульской и Орловской областях. В среду, 22 апреля, об этом сообщили в Минкомсвязи России.

Ранее, напомним, пропускную систему ввели другие калужские соседи – Москва и Московская область.

Также подобные меры вскоре будут приняты в Костромской, Тамбовской, Ярославской, Владимирской, Белгородской областях. Со следующей недели планируется начать внедрение в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Технология будет работать на базе мобильного приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус» от Минкомсвязи, которое уже используют для выдачи цифровых пропусков в Подмосковье. Она предусматривает подачу заявлений через портал госуслуг.

- В приложении можно выбрать причину выхода, указать конечное место назначения, выбрав его на карте, привязать транспортное средство, а затем получить цифровой пропуск, который действует определенное время, - отмечают в министерстве. - Для проверки пропусков используется специализированное мобильное приложение. Важно, что цифровой пропуск действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

О возможном внедрении подобной системы в Калуге и Калужской области пока ничего не сообщается.

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