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Пропуск для въезда в Москву и Подмосковье: как оформить документ жителю Калужской области

Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 12.04.2020 08:44 2 2035
Пропуск для въезда в Москву и Подмосковье: как оформить документ жителю Калужской области

С 15 апреля в Москве и Подмосковье вводится пропускной режим для передвижения по этим регионам на любом транспорте. Получать разрешение нужно будет и пассажирам электричек, и водителям собственных авто, и велосипедистам. Столичные власти пытаются уменьшить количество людей на улицах и замедлить распространение коронавирусной инфекции COVID-19. По последним данным, в Москве и Подмосковье зафиксировано суммарно почти 10 тысяч заболевших из 13 тысяч всех российских случаев.

Жителям Калуги и Калужской области также необходимо будет получить пропуск, чтобы попасть в столичные регионы. Теперь нельзя просто так сесть на электричку в Обнинске и выйти в Наро-Фоминске или поехать из Калуги в Химки на машине.

Электронные пропуска начнут проверять с 15 апреля. Нарушителям выпишут штраф. Оформить документ можно будет с 13 апреля. Для москвичей и жителей Подмосковья пропуск будет действовать в обоих регионах. А вот калужанам надо выбирать конкретное место назначения для оформления документа.

Как получить пропуск, если вы едете из Калужской области в Москву

Документ можно будет оформить на сайте мэрии Москвы mos.ru.

Для передвижений на автомобиле потребуется указать его номер, а если нужно будет ехать на общественном транспорте — понадобится номер карты «Тройка» или «Стрелка», а также ИНН организации или наименование медицинского учреждения, в которое вы направляетесь. Система отобразит на экране специальный код, который надо будет сохранить — записать, сфотографировать или сделать скриншот — и взять с собой. Одновременно пропуск будет выслан на электронную почту, если она указана в заявке.

Еще один способ оформления цифрового пропуска — с помощью СМС на номер 7377. Для этого необходимо будет отправить СМС специального формата. Сам формат будет доведен дополнительно. Цифровой код придет в ответном СМС.

Кроме того, оформить цифровой пропуск можно, позвонив в Единую справочную службу Правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77. Оператор контакт-центра запросит необходимую информацию и самостоятельно заполнит данные для цифрового пропуска. После чего продиктует код цифрового пропуска. Этот код необходимо записать и сообщить патрульным службам при проверке.

Пропуск в Москве и Московской области

В случае возникновения проблем с оформлением пропуска в Москве можно получить консультацию по этому же телефону: +7 (495) 777-77-77.

Проверять цифровой пропуск смогут только уполномоченные лица, осуществляющие контроль передвижения по городу. Вместе с пропуском нужно будет предъявлять документ, удостоверяющий личность, который указан при подаче заявления. Сотрудник проверит цифровой пропуск в присутствии гражданина с помощью специальной программы в планшете.

Как оформить пропуск, если вы едете из Калужской области в Московскую область

Такие же правила, как и в Москве, будут действовать на территории всей Московской области.

При необходимости поездки в этот регион калужане с 13 апреля могут оформить пропуск на региональном портале Госуслуг

Те, у кого нет учетной записи на портале Госуслуг Московской области, для получения пропуска смогут обратиться по телефону горячей линии 8-800-550-50-30 или отправить SMS на короткий номер 0250.

Работающие люди могут получить многоразовый пропуск, он будет действовать до 30 апреля.

Если необходима поездка за медицинской помощью, в том числе для сопровождения родственника, пропуск оформляется на один день. Такой код можно запрашивать сколько угодно раз.

Для поездки с другой целью (в магазин, навестить родственников, отправиться в другой регион, на вокзал или в аэропорт) пропуск действует один день. Получить его можно не чаще двух раз в неделю.

Кому не нужно оформлять пропуск в Москве и Московской области

Пропуск не потребуется следующим категориям: военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, служащим федеральных и региональных органов власти, судьям, адвокатам, нотариусам, журналистам, охранникам. Все они смогут передвигаться по региону по служебным удостоверениям.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 12.04.2020 08:44 2 2035
Тэги: коронавирус общество авто москва московская область железная дорога
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