«Вова уроки делать не будет!»: как проходит дистанционное обучение в калужских школах

О трудностях дистанционного обучения, объёмных домашних заданиях и досрочном окончании учебного года.

Сделать нервы

— «Дистанционка» в её нынешнем виде — ​это кошмар кошмаров, — ​сказала на днях одна моя подруга, мама троих школьников разного возраста. Почти каждый вечер она занимается тем, что успокаивает детей, которые рыдают из-­за несделанных уроков: объём домашних заданий громадный, дети не успевают.

На днях созванивалась с другой подругой, у которой дочь учится в четвёртом классе. Она подтвердила: «домашки» очень много. Каждый день дети решают 10 номеров по математике, пишут четыре-­пять упражнений по русскому, а ещё есть доклады по музыке, физкультуре, окружающему миру. Дочь, умница и отличница, с таким количеством заданий не справляется.

Эти случаи не единичные. Если на старте дистанционного обучения основные жалобы были связаны с техническими особенностями: не смог подключиться, «висит» система, не разобрался в программе и т. д. — ​то сейчас претензии родителей касаются, во‑первых, объёма домашней работы. Сообщениями на эту тему завалены все соцсети.

Во-­вторых, родители жалуются на то, что им приходится объяснять детям новые темы. «Мы как бы не учителя! — ​возмущены они. — ​И вообще мы забыли школьную программу!»

Кто-­то просит завершить учебный год досрочно: мол, толку от такого обучения всё равно ноль. По интернету пачками гуляют подборки с аудиосообщениями, которые получают учителя от возмущённых мам и пап. «Вова уроки делать не будет! Мы все из-­за него поругались, он всем сделал нервы! — ​кричит в телефон бабушка. — ​Вот закончится карантин — ​пусть в школе сам занимается!»

«Усталость и психоз»

Непросто приходится и педагогам, хотя со стороны кому-­то может показаться, что они практически в отпуске.

— На мой взгляд, дистанционное обучение забирает у учителей много личного времени, — ​считает учитель начальных классов школы № 5 г. Калуги Ирина МИХАЙЛОВА. — ​Во-­первых, нужно подготовиться к уроку: найти материал, оформить его так, чтобы он был кратким, лаконичным и понятным для детей. Во-­вторых, нужно не только проверить задания, но и проконтролировать, чтобы домашние работы выслали все дети. Задания они выполняют в разное время: одни делают это утром, другие — ​к обеду, третьи — ​к вечеру, а кто-­то — ​через день-­два, и всё это нужно отследить. В школе в этом плане проще: дети сразу сдали тетради, всех видно. Так что времени на работу у учителей сейчас уходит больше, чем раньше.

Некоторые педагоги совсем отчаялись. «Везде ругают учителей. Я преподаватель техникума. Двое детей: 3 года и 17 лет. Один компьютер на всех. Сыну — ​мультики, старшей — ​учёба, а мне свои пары отвести. Как быть? — ​написала калужанка Ирина С. в «Фейсбуке» на странице министра цифрового развития Калужской области Дмитрия Разумовского. — ​Честно. Усталость и психоз. Хочется на биржу труда. Нервы целы, а в деньгах не сильно и потеряем».

Выйти из зоны комфорта

Многие учителя говорят, что с нетерпением ждут, когда карантин закончится и школы снова откроются. Вот только, вряд ли это случится в нынешнем учебном году. В министерстве образования и науки дали понять, что доучиваться дети будут, скорее всего, дистанционно. О досрочном окончании учебного года речь не идёт. Он завершится 29 мая.

— Нам нужно продолжать учить детей, пусть даже такими несовершенными методами, — ​говорит глава министерства Александр АНИКЕЕВ. — ​Выбросить из школьного плана-­графика два месяца и объявить вынужденные каникулы — ​слишком большая потеря.

В ответ на реплики: «Мы как бы не учителя!» — ​министр советует родителям выйти из зоны комфорта:

— Дорогие мои, придётся взять на себя какие-­то функции учителя. Всё-таки это важно — ​помогать ребёнку в обучении. Многие родители, к сожалению, в большинстве своём, оказались к этому не готовы.

Снижаем планки

С жалобами по поводу объёмной домашней работы Александр Аникеев пообещал разобраться. Он считает, что такой проблемы быть не должно. За лояльное отношение к детям выступают и многие учителя. Они признают, что качество знаний, скорее всего, пострадает, но в сложившейся ситуации не это главное.

— Психологически сейчас, действительно, многим сложно. В некоторых семьях родители, несмотря на изоляцию, трудятся удалённо. Бывает так, что в доме с одного компьютера работают несколько человек: и взрослые, и дети. А если ребёнок не один, а двое-­трое? — ​говорит Ирина Михайлова. — ​У кого-­то есть маленькие дети, им тоже надо уделить время. Поэтому учителям нужно быть лояльными и не перегружать детей домашними заданиями. Это может стать поводом для конфликта в семье. В нынешней ситуации, когда люди много времени проводят друг с другом в замкнутом пространстве, это совсем не нужно. Наша задача — ​сделать так, чтобы дети хотели учиться даже в такие сложные моменты, как сейчас.

— Мы все оказались в ситуации ограниченных ресурсов, повышенного стресса и новой для большинства людей ситуации неопределённости, поэтому крайне важно уметь снижать ожидания. И от себя, и от учеников, — ​убеждена преподаватель английского языка из Москвы Елизавета Паремузова. — ​Самое главное сейчас — ​наши отношения, наши ценности. Очень важно их не растерять. Всё остальное — ​наверстаем!

Тем временем

Необычное домашнее задание по технологии получили на прошлой неделе четвероклассники одной из школ Калуги. Звучит оно так: «Дома сделать либо уборку своей комнаты, либо вымыть посуду, либо помочь родителям в любом домашнем деле». Подтвердить выполнение задания дети должны с помощью фотоотчёта.

Родители других школьников завидуют и просят своих классных руководителей дать их детям такую же «домашку».

Уважаемые читатели, а вам и вашим детям нравится дистанционное обучение? Пишите в комментариях!