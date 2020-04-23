Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 23 апреля

В Калужской области за последние суттки подтверждено 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее количество заболевших к 23 апреля достигло 437.

Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области. Эпидемия затронула на данный момент 24 района. При этом единственный пациент из Медыни уже выздоровел:

Калуга – 122 (+7 к предыдущему дню),

Боровский район – 83 (+7)

Обнинск – 61 (+15),

Малоярославецкий район – 43 (+21)

Людиновский район – 19 (+3),

Бабынинский район – 16 (+1)

Жуковский район – 9,

Кировский район – 9 (+1),

Козельский район – 9,

Тарусский район – 9,

Думиничский район – 8,

Ферзиковский район – 6 (+1),

Перемышльский район – 4,

Барятинский район – 3,

Мещовский район – 3 (+2),

Мосальский – 3 (+2),

Износковский район – 2,

Дзержинский район – 1

Сухиничский район – 1,

Спас-Деменский – 1 (+1),

Ульяновский район – 1,

Хвастовичский район – 1,

Юхновский район – 1.

Тем временем

Калугу зажимают с разных сторон: пропускную систему вводят ещё два соседних региона. Для каждого выхода необходимо получать разрешение. Подробности.

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