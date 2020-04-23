Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 23 апреля

В Калужской области за последние суттки подтверждено 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее количество заболевших к 23 апреля достигло 437.
Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области. Эпидемия затронула на данный момент 24 района. При этом единственный пациент из Медыни уже выздоровел:
Тем временем
Калугу зажимают с разных сторон: пропускную систему вводят ещё два соседних региона. Для каждого выхода необходимо получать разрешение. Подробности.
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