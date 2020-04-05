В Калуге начали штрафовать за выход на улицу без веской причины

Городская управа Калуги на своём сайте опубликовала напоминание о введенном в России наказании за нарушение режима самоизоляции. Госдума утвердила штрафы на этой неделе.

- Штрафы за первое нарушение составляют от 1000 до 30 000 рублей, - отмечают в городской администрации. - В случае повторного нарушения режима или причинения ущерба здоровью штраф возрастает до показателя от 15 до 50 тысяч рублей.

Как сообщил в редакцию KP40 наш читатель, в Калуге уже начали применять новую статью административного кодекса номер 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». В качестве доказательства он прислал копию решения суда. Мужчину оштрафовали на 1000 рублей. Он без веской причины находился на улице и был остановлен сотрудниками полиции. В документе уточняется, что этот человек ранее уже привлекался к административной ответственности по другим статьям, что послужило отягчающим обстоятельством.

Другие калужане сообщают, что полицейские останавливали их на улице, но дело не доходило до составления протокола.

- С 1 апреля в Калуге и области сотрудниками полиции проводятся профилактические мероприятия по проверке соблюдения режима самоизоляции, - отмечают в горуправе. - Представители МВД призывают не покидать дом без крайней необходимости.

Как мы уже рассказывали, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 режим самоизоляции для всех граждан действует в Калужской области с 31 марта. На улицу можно выходить только в нескольких случаях: на работу, в ближайший магазин или аптеку, для получения экстренной медицинской помощи, для выгула собаки у дома и для выноса мусора.

Ранее мы публиковали историю калужанки, которая рассказала, как коронавирусом заболел её муж.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.