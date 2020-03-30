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В Калужской области ввели режим самоизоляции для всех жителей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.03.2020 22:05 4 5241
В Калужской области ввели режим самоизоляции для всех жителей

Вечером в понедельник, 30 марта, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша подписал новое постановление правительства, которое ужесточает меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции в нашем регионе.

Согласно этому документу, все жители Калужской области с 31 марта обязаны не покидать места своего проживания. Исключение составляют лишь следующие случаи:

  • обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
  • следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;
  • осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Калужской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);
  • следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;
  • выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения не распространяются на случаи «оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности».

Кроме того, калужанам рекомендуют не выезжать за пределы области, а детям – за пределы их населенных пунктов.

Также жителей Калужской области обязали соблюдать дистанцию до других людей не менее 1,5 метра.

Публикуем полный текст постановления:

Калужские власти пока не объясняют, как будет осуществляться контроль за исполнением постановления. Этот документ, скорее, дополнительно призывает оставаться дома, что вполне разумно в данной ситуации, нежели вводит какую-либо ответственность за нарушение требований. 

- Нельзя обязать граждан находиться дома и не выходить на улицу, запретить им свободу передвижения — неотъемлемое конституционное право, в обход законом предусмотренных процедур, - комментировал ранее «Медузе» юрист правозащитной группы «Агора» Леонид СОЛОВЬЕВ. - Запретить гражданам передвигаться возможно только после введения режима чрезвычайного положения.

По его словам, только указ президента, подтвержденный Советом Федерации, может ввести режим чрезвычайного положения. После этого карантинные меры могут быть распространены на всех.

Напомним, 30 марта в Калуге подтвердили коронавирус у третьего человека.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.03.2020 22:05 4 5241
Тэги: коронавирус общество владислав шапша
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