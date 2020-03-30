Третий случай коронавируса подтвердили в Калужской области

В Калужской области подтвердили третий случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Утром в понедельник, 30 марта, об этом сообщил врио губернатора Владислав ШАПША.

- Сегодня мы получили результат направленного на проверку положительного теста одного из граждан, находящегося под карантином в связи с прибытием из страны с высоким уровнем распространения коронавируса, - написал он в соцсетях. - Результат был подтверждён. Заболевание проходит в легкой форме. У пациента весь период наблюдения остаётся нормальная температура. Таким образом на данный момент в области 3 подтверждённых случая заболевания.

Одного из этих троих уже выписали из больницы. Двое проходят лечение в инфекционной больнице на Грабцевском шоссе в Калуге.

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