Более 50 калужан оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Как мы уже рассказывали, в Калуге начали штрафовать жителей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный в нашем регионе.

Вечером в воскресенье, 5 апреля, врио городского головы Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ сообщил, что за два дня за нарушение режима самоизоляции штрафы по статье 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» получили более 50 калужан. Первое подобное нарушение предусматривает наказание от 1000 до 30 000 рублей.

- КоАП распространяется на всех, - подчеркнул Денисов. - За последние два дня к административной ответственности привлекли более 50 человек.

Новую статью 20.6.1 в КоАП внесли только на этой неделе. И уже поступают сообщения из разных регионов о том, что людей штрафуют за то, что они без веской причины находятся на улице.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 режим самоизоляции для всех граждан действует в Калужской области с 31 марта. На улицу можно выходить только в нескольких случаях: на работу, в ближайший магазин или аптеку, для получения экстренной медицинской помощи, для выгула собаки у дома и для выноса мусора.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.