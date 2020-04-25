Калужская область стала 12 регионом, в котором больше 500 заболевших коронавирусом

Как мы уже рассказывали, количество заболевших коронавирусом в Калужской области перевалило за 500.Согласно статистике, опубликованной на сайте федерального оперативного штаба, наш регион стал 12 по счёту, кто добрался до этой не самой приятной отметки.

Выше Калужской области на данный момент Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская, Мурманская области, Краснодарский край, Ленинградская область, Дагестан, Коми и Ростовская области. Рядом также находятся Тула, Брянск и Рязань.

В нашем регионе больше всего случаев заражения в Калуге, Боровском районе, Обнинске и Малоярославецком районе. 17 человек выздоровели, восемь умерли.

Тем временем

Во время эпидемии в Венеции очистились каналы, а в Калуге - улицы. На дорогах всё чаще замечают ёжиков. Подробности.

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