Коронавирус в Калужской области, последние данные на 25 апреля: количество заболевших перевалило за 500

В Калужской области подтверждено 513 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные опубликовал вечером 24 апреля врио губернатора Владислав Шапша.

Больше всего заболевших в Калуге. Следом идут Боровский район, Обнинск, Малоярославецкий, Людиновский и Бабынинский районы.

На данный момент известно о 17 вылечившихся и восьми умерших калужанах. Статистика за полные сутки будет опубликована утром в субботу, 25 апреля.

Тем временем

Во время эпидемии в Венеции очистились каналы, а в Калуге - улицы. На дорогах всё чаще замечают ёжиков. Подробности.

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