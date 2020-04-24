Под покровом ночи в центре Калуги топают ежи

Жители площади Московской в Калуге в последнюю неделю наблюдают, как вечерами в их дворах топают ежи. Животные настолько осмелели, что не боятся машин, выходят прямо на проезжую часть.

- В Калуге есть городская популяция ёжиков. Живут они почти в каждом зелёном дворе, ночуют в подвалах, там же зимуют и там же едят мышей, слизняков, - рассказала KP40 в пятницу, 24 апреля, руководитель центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника МАТЮШИНА. – В тёплые дни в сумерках они выходят погулять, найти что-нибудь съестное. Сейчас везде кошек подкармливают, они и их еду едят. Звонки к нам поступают: «Ко мне ёжик пришёл, я его пытаюсь выгнать, а он обратно лезет!» - « Зачем выгонять ёжика?» - «Вдруг он бешеный!» - «Он ел?» - «Ел!» - «Значит уже не бешеный». Насекомых сейчас из-за резкого перепада температур мало, а ежи уже проснулись, они ищут еду. Если у вас во дворе есть ёж, значит, не будет змей!

Уважаемые читатели, а вы встречали ежей в Калуге? Расскажите в комментариях!