Коронавирус в Калуге: какая доля заболевших попала в больницы

Как мы уже рассказывали, в Калужской области на данный момент подтверждено 583 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них 550 продолжают лечиться.

Врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША, отвечая на вопросы калужан в Facebook, рассказал, сколько пациентов с коронавирусом на данный момент госпитализировано. На вечер субботы, 25 апреля, в инфекционной больнице на Грабцевском шоссе находились 211 человек, в «Сосновой роще» - 41. Получается, на данный момент в больницах 45,8% всех пациентов с COVID-19 в нашем регионе. Остальные заражённые остаются на домашнем карантине.

Напомним, больных с коронавирусной инфекцией также могут начать принимать в Анненках и БСМП.

Тем временем

Очаг коронавируса в Калужской области: где нашли больных в Боровском районе. Подробности.

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