Коронавирус в Калужской области, последние данные на 26 апреля: количество заболевших приближается к 600

На данный момент в Калужской области подтверждено 583 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. К вечеру субботы официальная статистика не поменялась. Главными очагами заболевания стали Калуга, Боровский район, Обнинск и Малоярославецкий район.

В последние дни начали приходить позитивные новости о выздоровевших калужанах. Их уже 25. При этом число смертей пока не меняется - восемь.

Как ранее рассказывали в Минздраве, многие заражённые коронавирусом остаются на домашнем карантине, так как не имеют никаких признаков заболевания. Подробную статистику о состоянии пациентов обещают предоставить в ближайшее время.

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