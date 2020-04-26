Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 26 апреля

Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последние сутки подтверждено 56 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее количество заболевших к 26 апреля достигло 639. При этом число выздоровевших за сутки увеличилось с 25 до 26.
Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области. Эпидемия затронула на данный момент 24 района. В Медыни и Ульяново было по одному пациенту, но они уже выздоровели:
Тем временем
Стало известно, какая доля заражённых коронавирусом калужан попала в больницы. Подробности.
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