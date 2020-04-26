Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 26 апреля

Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последние сутки подтверждено 56 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее количество заболевших к 26 апреля достигло 639. При этом число выздоровевших за сутки увеличилось с 25 до 26.

Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области. Эпидемия затронула на данный момент 24 района. В Медыни и Ульяново было по одному пациенту, но они уже выздоровели:

Калуга – 181 (+19 к предыдущему дню),

Боровский район – 129 (+8)

Обнинск – 100 (+17),

Малоярославецкий район – 57 (+8)

Людиновский район – 22,

Бабынинский район – 21,

Думиничский район – 12 (+1),

Кировский район – 12,

Жуковский район – 10,

Козельский район – 9 (-1),

Перемышльский район – 9,

Тарусский район – 9,

Дзержинский район – 8 (+1),

Ферзиковский район – 7 (+1),

Барятинский район – 3,

Износковский район – 3 (+1),

Мещовский район – 3,

Мосальский – 3,

Сухиничский район – 3,

Хвастовичский район – 2,

Спас-Деменский – 1,

Юхновский район – 1.

Тем временем

Стало известно, какая доля заражённых коронавирусом калужан попала в больницы. Подробности.

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