Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 27 апреля

Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последние сутки подтвердили 67 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее количество заболевших к 27 апреля достигло 706. Число выздоровевших за сутки не изменилось - 26. Умерли восемь калужан.

Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области. Эпидемия затронула на данный момент 24 района. В Медыни и Ульяново было по одному пациенту, но они уже выздоровели:

Калуга – 187 (+6 к предыдущему дню),

Боровский район – 130 (+1),

Обнинск – 125 (+25),

Малоярославецкий район – 63 (+6)

Бабынинский район – 23 (+2),

Людиновский район – 22,

Думиничский район – 18 (+6),

Износковский район – 16 (+13),

Кировский район – 12,

Жуковский район – 11 (+1),

Козельский район – 9,

Тарусский район – 9,

Перемышльский район – 9,

Дзержинский район – 8,

Мосальский – 8 (+5),

Ферзиковский район – 8 (+1),

Барятинский район – 3,

Мещовский район – 3,

Сухиничский район – 3,

Хвастовичский район – 3 (+1),

Спас-Деменский – 1,

Юхновский район – 1.

Тем временем

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