В Калужской области пригрозили штрафами любителям шашлыков

На днях на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Калужской области врио губернатора Владислав ШАПША попросил полицию и Росгвардию обратить пристальное внимание на обнинских дачников, чтобы те не нарушали режим самоизоляции. Подробности тогда не сообщались, но многие, в том числе и в Калуге, задались вопросом – а можно ли вообще уезжать из города на свою дачу, если ни с кем посторонним при этом не контактируешь. Тем более, сейчас начинается сезон посадок на огородах, а к выходным обещают существенное потепление.

Владислав Шапша в комментарии для Obninsk.name пояснил, что речь шла не о садоводах. Нарушителями, прежде всего, будут являться любители собираться большими компаниями и устраивать шашлыки.



Обычным же садоводам бояться нечего. Но, как отметил Владислав Шапша, если пожилые люди захотят провести время на даче, то об их доставке должны позаботиться родственники. Если бабушке с рассадой нужно попасть на свой участок, то ее лучше отвезти на машине, чем оставить добираться самой на общественном транспорте.

UPD. Число заражённых коронавирусом в Калужской области выросло до 706.

Тем временем

В Калужской области 18 человек с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии. Их госпитализировали в Калуге. Подробности.

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