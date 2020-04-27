В Калуге потеплеет до +15

В начале нынешней недели в Калуге ожидается облачная погода, но без существенных осадков. В понедельник и вторник синоптики обещают до +10. Но по ночам температура будет падать до нуля.

В среду и четверг вероятно похолодание. Его будут сопровождать дожди. Но уже к пятнице, 1 мая, в Калужской области должно потеплеть до +13, хотя возможны осадки.

В субботу и воскресенье дожди должны прекратиться. Днём ожидается до +15, по ночам - до +10.