В Калужской области 18 человек с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии

Как мы уже рассказывали, на данный момент в Калуге и области выявили 639 больных коронавирусом. Из них на домашнем карантине находятся 344 человека с подтверждённым заболеванием, в инфекционной больнице на Грабцевском шоссе и в «Сосновой роще» - суммарно 261 пациент.

В региональном оперативном штабе чуть подробнее рассказали о тех пациентах, которых пришлось госпитализировать. В лёгкой форме болезнь переносят 38 человек, в средней - 205, в тяжёлой - 18. Также известно, что 26 калужан уже вылечились, восемь умерли. Главные очаги заболевания в нашем регионе: Калуга (181 больной на данный момент), Боровский район (129), Обнинск (100) и Малоярославецкий район (57). Данные по остальным районам есть здесь.

UPD. Число заражённых коронавирусом в Калужской области выросло до 706.

Тем временем

В Калужской области выявили коронавирус на возобновивших работу предприятиях. Об этом рассказал глава региона. Подробности.

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